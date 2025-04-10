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محافظ أسوان يكرم الطالبة "زينب السيد" بطلة الجمهورية في حفظ وتلاوة القرآن -صور

02:12 م الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد بطلة الجمهورية
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد بطلة الجمهورية
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد بطلة الجمهورية
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد بطلة الجمهورية
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد بطلة الجمهورية
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أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، زينب السيد محمد الطالبة بالصف الثانى الثانوى بمدرسة عوض السيد عبد الله الثانوية بنات، وأهداها درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية قيمة ومجزية، لحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "المستوى الأول" لحفظها للقرآن الكريم كاملاً ، مع جودة التلاوة ، وتفسير الأجزاء ( 28 و 29 و 30 ) من كتاب الله ، بالإضافة إلى حفظ أحاديث كتاب " الأربعون النووية " كاملة.

وعبر إسماعيل كمال عن سعادته البالغة لفوز زينب السيد فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتصدرها قائمة المتسابقين ، لتكون نموذجاً مشرفاً يحتذى به.

وأشار إلى حرصه على تكريمها لكونها طالبة مجتهدة ومتميزة نفتخر ونعتز بها ، لمساهمتها فى رفع أسم أسوان عالياً على مستوى الجمهورية فى مسابقة هامة وهى حفظ كتاب الله عز وجل ، والذى حققته بدعم وتشجيع من أسرتها ، التي نقدم لها كل الشكر والعرفان والتقدير لتعليم ابنتهم بصحيح الدين لتنال هذا الشرف الرفيع.

من جانبهما، قدم والد ووالدة الطالبة زينب الشكر لمحافظ أسوان على هذا التكريم لابنتهم ، والذى يعتبرونه وساما على صدورهم، ويؤكد على الفكر الراقى والوعى المستنير لمحافظ الإقليم فى إهتمامه بالنماذج الناجحة فى كافة المجالات.

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أسوان زينب السيد حفظ وتلاوة القرآن
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