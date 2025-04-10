إعلان

مصرع شاب سقط من لودر في الوادي الجديد

01:47 م الخميس 10 أبريل 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى لودر بمزرعة فى مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة هشام حمادة جمل محمد، 16 عامًا، ومقيم أسيوط مركز غرب البلد، إثر سقوطه من أعلى لودر داخل مزرعة بمنطقة سهل " قروين" بمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب الوادي الجديد لودر محافظة الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا
فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم
تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس