مصرع شاب سقط من لودر في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى لودر بمزرعة فى مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة هشام حمادة جمل محمد، 16 عامًا، ومقيم أسيوط مركز غرب البلد، إثر سقوطه من أعلى لودر داخل مزرعة بمنطقة سهل " قروين" بمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.