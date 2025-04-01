بعد وصول المياه للزراعات والمنازل.. محافظ الفيوم يوجه بسرعة تسليك مصرف غيط العلو - صور

الفيوم - حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالمتابعة المستمرة لمشكلة زيادة منسوب المياه بمصرف غيط العلو بسنورس، والتواجد الميداني بموقع المشكلة للإشراف على الأعمال التي يجري تنفيذها لخفض منسوب المياه بالمصرف، بعد وصولها إلى الأراضي الزراعية والكتلة السكنية المجاورة، لحين انتهاء أعمال تسليك المصرف ورفع المواسير العشوائية التي تعوق جريان المياه بشكل طبيعي، حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً من حسين أبو المجد، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، يفيد بارتفاع منسوب المياه بمصرف غيط العلو، مما أدى إلى غرق نحو 5 أفدنة بنطاق الجمعية الزراعية بسنورس أول، منزرعة بالقمح والبرسيم والفول البلدي، ووصول المياه إلى عدد من المنازل الواقعة عند التقاء المصرف بالكتلة السكنية على طريق سنورس - جرفس.

وعلى الفور وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالمتابعة اللحظية للمشكلة، كما وجه محمد فتحي، رئيس مركز ومدينة سنورس بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري، بسرعة حل المشكلة ورفع الآثار الناجمة عنها.

وانتقل رئيس مدينة سنورس، على رأس مجموعة عمل من الجهاز التنفيذي بسنورس ومديريتي الزراعة والري وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة أعمال تسليك المصرف ورفع إحدى المواسير العشوائية لإعاقتها جريان المياه بشكل طبيعي، كما تم توجيه سيارات الكسح التابعة لمجلس مدينة سنورس وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه المتسربة للمناطق المتضررة، وسحب المياه الزائدة بغرف التفتيش، حتى لا تصل إلى منازل المواطنين أو أراضيهم الزراعية.