إزالة 5 حالات بناء مخالف بالقناطر الخيرية في ثان أيام العيد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في ثان أيام عيد الفطر المبارك، إزالة 5 حالات بناء مخالف على مساحة 550 متر مربع بقريتي قرنفيل وأجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسة فاتن ابراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والعميد محمد سعيد مأمور مركز ومدينة القناطر الخيرية.

تمثلت المخالفات في إقامة سملات وأسوار على الأراضي الزراعية، مما يعد تعديًا صارخًا على القانون وتخريبًا للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدي في مهدها والتعامل معها بكل حزم، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

يذكر أنه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تمت إزالة عدد 58 حالة على مساحة 7500م2 بعدد من مدن وأحياء المحافظة.