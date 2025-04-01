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حملات لمراجعة كفاءة المعديات والمراكب النهرية خلال العيد بالبحيرة -صور

03:34 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    حملات على المعديات بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية، الواقعة بنطاقها، لضمان سلامتها وصلاحيتها، ومراجعة التراخيص الصادرة لها، والتأكد من التزامها بالحمولة المقررة والمعايير المطلوبة.

تحققت الحملات من توافر عناصر الأمان والسلامة، والالتزام باشتراطات الملاحة، مع توفير وسائل الإنقاذ داخلها، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات، مع متابعة انتظام العمل في مختلف القطاعات، وشددت على تنفيذ حملات مستمرة للرقابة والمتابعة على مدار الساعة.

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حملات علي المعديات والمراكب النهرية البحيرة عيد الفطر 2025
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