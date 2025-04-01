إقبال سياحي على دير سانت كاترين في ثان أيام عيد الفطر المبارك -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إقبال سياحي من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الساحرة، والروحانيات التي تتميز بها، كونها تضم العديد من المناطق السياحية الدينية.

قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم مئات السياح من مختلف جنسيات العالم الذين حرصوا على زيارة الدير، وتفقد معالمه السياحية الفريدة والمتنوعة، وسط أجواء رائعة تسود المدينة اليوم، خاصة أنها يسودها طقس غائم دافئ يوحي بروحانيات فريدة.

وأوضح حامل مفتاح الدير، أن الدير يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من مختلف الجنسيات خلال أيام عيد الفطر المبارك بداية من الساعة التاسعة إلا ربع، وحتى الساعة 11:30، ويوجد بالدير مدخلين إحداهما خاص بالرهبان، والأخر خاص بالزوار، مشيرًا إلى أن المدخل الخاص بالزوار يوجد أعلاه أسانسير خشبي قديم، كان يستخدمه الرهبان في رفع الطعام.

وأكد أن دير سانت كاترين يعد الدير الوحيد حول العالم الذي يوجد بداخله مسجد "المسجد الفاطمي" الذي يوجد بجوار حمى الأجراس الخاص بالكنيسة التي يعود عمرها إلى نحو 1400 عام منذ القرن السادس، وهذا يدل على قدسية المكان الذي يجمع بين الأديان السماوية "اليهودية ، المسيحية، الإسلامية".

وتابع: كما يضم الدير بئر موسى الذي يعد شاهدًا على رحلة خروج نبي الله موسى من مصر، وأيضًا شجرة العليقة المقدسة، ومتحف الكنوز، وكنيسة الجماجم، وأشجار الزيتون العتيقة.

وأشار إلى أن السائحين أعربوا عن سعادتهم بزيارة هذا المكان المقدس الفريد، والذي يعد موقع مميز للحج وطلب غفران المعاصي بالنسبة لهم، إضافة إلى إقامة الشعائر والطقوس الخاصة بهم، والاستمتاع بالأجواء الروحانية بالمدينة، وطبيعتها الخلابة.