التحفظ على سائق النقل المتسبب في وفاة 5 وإصابة 3 في حادث زراعي الغربية



الغربية ـ مروة شاهين:

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية، التحفظ على سائق السيارة النقل المتسببة في وفاة 5 وإصابة 3 آخرين في حادث سيارتين نقل وملاكي بطريق طنطا - الإسكندرية الزراعي.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم على طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي أمام قرية دفره وأنباء عن مصابين ووفيات.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع كلا من "محمد بدر يوسف المنسي 45 سنة، محمد مسعد ابراهيم مرعي 60 سنة، محمود إبراهيم حمودة 35 سنة، محمد إبراهيم محمد العفيفي، 41 سنة، أنثى مجهولة الهوية بعمر 45 سنة.

كما أصيب في الحادث 3 أشخاص وهم رنا محمد مرسي 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة والساقين، طفل مجهول الهوية بعمر عام ونص، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وسمارة مصطفى، 65 عاما، مصابة بنزيف في المخ.

وجرى نقل الجثامين للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.