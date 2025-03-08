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الشيخية بلعت البيجو.. مصرع 2 والبحث عن مفقودين جراء سقوط سيارة بترعة في قنا

03:24 م السبت 08 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :


لقي سائق وسيدة وإصابة آخرين، اليوم السبت، إثر سقوط سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع سائق السيارة وسيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، وإصابة اثنين آخرين وجار البحث عن ضحايا آخرين داخل المياه بعد انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة الشيخية في قفط.

تم انتشال الجثتين والمصابين واستخراج السيارة وجار البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين داخل المياه وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قنا سقوط سيارة مديرية أمن قنا
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