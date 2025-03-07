إعلان

أمطار غزيرة تضرب دهب.. المدينة تعلن حالة الطوارئ -صور

04:44 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أمطار غزيرة_1
  • عرض 5 صورة
    أمطار وغيوم
  • عرض 5 صورة
    تقلبات جوية
  • عرض 5 صورة
    تقلبات جوية بدهب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تقلبات جوية مفاجئة وغطت السحب سماء المدينة أعقبها تساقط أمطار غزيرة.

وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة التابعة للحملة الميكانيكية، لتمشيط الشوارع ورفع لأي تراكمات مياه .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس غائم جزئي مائل للدفء نهارًا، مع وجود فرص تساقط الأمطار التي قد تتسبب في حدوث سيول، إضافة إلى نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 35 كيلو في الساعة.

وتواصل المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لليوم الثاني على التوالي، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة إحداثيات السيول أول بأول، والتأكد من جاهزية المعدات، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث سيول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة دهب جنوب سيناء تقلبات جوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس أمطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة