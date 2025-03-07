أمطار غزيرة تضرب دهب.. المدينة تعلن حالة الطوارئ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تقلبات جوية مفاجئة وغطت السحب سماء المدينة أعقبها تساقط أمطار غزيرة.

وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة التابعة للحملة الميكانيكية، لتمشيط الشوارع ورفع لأي تراكمات مياه .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس غائم جزئي مائل للدفء نهارًا، مع وجود فرص تساقط الأمطار التي قد تتسبب في حدوث سيول، إضافة إلى نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 35 كيلو في الساعة.

وتواصل المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لليوم الثاني على التوالي، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة إحداثيات السيول أول بأول، والتأكد من جاهزية المعدات، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث سيول.