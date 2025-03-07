أفراح أبوشنب.. العائدون من جحيم السودان بالفيوم: "خرجنا من كابوس وخسرنا ملايين"

الفيوم - حسين فتحي:

عمّت أجواء الفرح قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد عودة مجموعة من أبنائها الذين اختُطفوا منذ عام 2023 على يد قوات الدعم السريع في السودان، إثر اندلاع الحرب الأهلية هناك.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بعودة أبنائهم، خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث سيقضون الشهر الكريم بين أحضان أسرهم بعد غياب طويل مليء بالمعاناة، حيث عاد المحررون الأربعة إلى قريتهم بعدما قضوا ما يقارب العامين في الأسر.

وقال عماد محمد معوض، أحد المحررين، إنه ذهب إلى السودان منذ سبع سنوات للعمل في التجارة، حيث كان ينقل البضائع من مصر لبيعها في السودان، مستفيدًا من انفتاح السوق السوداني وتقارب العادات بين البلدين.

وأضاف لمصراوي: "كنا نتنقل بين مصر والسودان لزيارة أسرنا، لكن مع اندلاع الحرب، فوجئنا بمليشيات قوات الدعم السريع تقتحم منازلنا وتستولي على أموالنا وبضائعنا، وتأخذنا إلى أماكن مجهولة، وبفضل الله، ثم بجهود القيادة المصرية، تمكنا من العودة إلى أرض الوطن سالمين."

من جانبه، أوضح أحمد مصري عزمي، أحد المحررين الآخرين، أنه تعرض للاختطاف قبل 20 شهرًا عندما قامت قوات الدعم السريع بمداهمة منزله في حي اللاماب ناصر بالخرطوم.

وقال لمصراوي: "اقتادونا إلى مكان مجهول، وقطعوا الاتصال بيننا وبين أسرنا لممارسة الضغط علينا، لكن بفضل جهود الجيش المصري وأجهزة الدولة، تمكنا من الخروج من هذا الكابوس".

وأشار شقيق أحد المحررين إلى أن قوات الدعم السريع استولت على بضائع بقيمة ملايين الجنيهات كانت معدة للبيع في السودان، مؤكدًا أنهم كانوا يستعدون للعودة إلى مصر عندما اندلعت الحرب في أبريل 2023.

وأضاف: "فقدنا الأمل في العودة أحياء، لكن الله كتب لنا النجاة بفضل جهود السفارة المصرية والمخابرات العامة، التي ساعدت في استخراج وثائق سفر لنا وإعادتنا إلى أرض الوطن."