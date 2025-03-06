قنا تحتفل بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، احتفالية المنطقة الأزهرية بقنا بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف، والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ الموافق 972 م، وذلك بقصر ثقافة قنا.

استهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ الأزهر الشريف عبر العصور، ثم فقرات من الإنشاد الديني قدمها طلاب المنطقة الأزهرية، وكلمات ألقاها قادة الأزهر الشريف.

وألقى الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس المنطقة الأزهرية بقنا، كلمة نقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، كما أكد على دور الأزهر في نشر قيم الأخوة والتسامح ونبذ التطرف والعنف من خلال منهجه الوسطي الذي تناول القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والدولية برؤية متوازنة.

وأوضح أن الأزهر الشريف لم يكتسب مكانته العظيمة من عراقته فحسب، بل من خلال دوره الفكري والاجتماعي، مشيراً إلى حرص جامعة الأزهر على التوسع في إنشاء كلياتها بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي كلمته، هنأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة شهر رمضان الكريم، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تواكب مرور 1085 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الريادي للأزهر الشريف في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال، فضلاً عن جهوده في مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، مؤكداً أنه كان وسيظل منارة للعلم والدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف "عبد الحليم " أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته العالمية في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني، إذ يستقبل طلاباً من مختلف أنحاء العالم ليتلقوا العلوم الدينية والدنيوية على أيدي علمائه الأجلاء، ثم يعودون إلى بلادهم لنشر تعاليم الإسلام السمحة، مما يجعل الأزهر جسراً للتواصل الثقافي بين الشعوب الإسلامية.

كما ألقى الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، كلمة أشاد فيها بدور الأزهر في تعزيز قيم التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في ظل وطن واحد يحتضن الجميع.

وأوضح الأنبا أنطونيوس حلمي، ممثل بيت العائلة المصرية، في كلمته أهمية بيت العائلة المصرية، الذي تأسس برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعمل على نشر قيم التسامح وتعزيز المواطنة ومواجهة الأفكار الهدامة، مؤكدا أن مصر كانت وستظل نموذجاً للتعايش بين جميع أبنائها تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام الحفل، قدم الشيخ تاج الدين أبو الوفا، درع المنطقة الأزهرية لمحافظ قنا، والمستشار العسكري، ووكيل وزارة الأوقاف، إضافة إلى تكريم العاملين بقصر ثقافة قنا تقديراً لجهودهم في إنجاح الاحتفالية.