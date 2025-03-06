الغربية تشهد أمطارًا غزيرة ورعدية وانخفاضًا في درجات الحرارة -صور

الغربية ـ مروة شاهين:

تعرضت قرى ومراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الخميس، لسقوط أمطار غزيرة ورعدية، وانخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

كانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد، وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وحذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم السير أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل القديمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

كما تمتد الأمطار خفيفة ورعدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، ومع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.