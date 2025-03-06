محافظ الدقهلية يتصدى لمخالفات السرفيس: غرامات فورية وسحب تراخيص المتجاوزين -صور

الدقهلية - رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المحاسب احمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة بشن حملة علي سيارات السرفيس بمدينة المنصورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة والاستجابة الفورية لمشكلات المواطنين من قيام السائقين طمس خطوط السير وزيادة تعريفة الأجرة.

وشدد مرزوق على ضرورة التأكد من لصق الاستيكرات بالتعريفه علي جميع خطوط السيارات السرفيس لمنع المخالفة للتعريفه المقررة 3.5 جنيه من خلال تعاون المواطنين

وقال المحافظ إنه يتم فرض غرامات فورية وإلغاء خطوط السير وسحب التراخيص لكل من يخالف التعريفة المقررة مشيرا إلى أنه لن يسمح باستغلال المواطنين وان جولاته الميدانية الشخصية المفاجئة مستمرة علي المواقف وعلي سيارات السرفيس والتاكسي وسيتم محاسبة المخالفين.

ومن جانبه أوضح مدير عام المواقف انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية"تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة سيارات السرفيس من حيث الالتزام بخط السير الموضح بالرخصة وعدم تقسيم الخط و الالتزام بلصق الاستيكر الموضح لخط السير تفصيلي بالمحطات والتعريفة الرسمية من أمام السيارة وخلفها وفى حالة مخالفة السائق سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى سحب الرخص و المخالفه 600 جنيه مع تغليظ العقوبة فى حالة التكرار.