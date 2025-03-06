الـ DNA يؤكد هوية "تركية" ثانِ ضحايا سفاح المعمورة بالإسكندرية -صور

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن محمد سامي؛ محام أسرة "تركية عبد العزيز" الضحية الثانية للمتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية؛ ظهور نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هوية المجني عليها التي كان عثر جثتها بجوار جثة زوجته في شقته بالمعمورة.

وأكد "سامي" في تصريح لمصراوي؛ اليوم الخميس، إيجابية نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هوية تركية عبد العزيز، بعد مطابقتها مع العينات المأخوذة من أفراد أسرة المجني عليها.

وأضاف أن الأسرة بدأت التجهيز لإجراءات دفن جثة المجني عليها، بعد استخراج التصريح من الجهات المعنية.

وكانت أجرت أسرة "تركية" الضحية الثانية للمتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية؛ تحليل عينة البصمة الوراثية DNA لمطابقتها مع الجثة العثور عليها بشقة المعمورة.

وكانت تعرفت أسرة المجني عليها في وقت سابق على هوية صاحبة الجثمان من خلال علامة مميزة بجثمانها بعد أن قام المتهم بوضعها مع أشلاء زوجته المجني عليها الأولى في أكياس بلاستيكية صفراء اللون.

وتمت عملية التعرف على الجثة بفضل عملية جراحية سابقة قامت بها المجني عليها في ساقها اليمنى، تضمنت تركيب شريحة ومسامير بعد أن تعرضت للكسر.

ونظرًا لدخول الجثة في حالة تعفن، تغيرت ملامح الوجه بوجود عين مفتوحة وأخرى مغلقة؛ فيما جرى سحب عينات من أفراد الأسرة لإجراء تحليل DNA لمزيد من التأكد من هوية الجثة.

وكشفت نجاح عبدالعزيز شقيقة "تركية"، الضحية الثانية للمتهم؛ أن تركية تعرفت على المحامي أثناء نزاع قضائي بينها وبين أحد السماسرة؛ مشيرة إلى أن المحامي تعمد خسارة القضية للضغط على شقيقتها، وأصر على أن تزوره في مكتبه الخاص.

وأوضحت نجاح أن المتهم استهدف أموال شقيقتها تركية المودعة في بطاقتها المصرفية، وقام بقتلها بعد سحب تلك الأموال؛ تعرفت العائلة على الجثمان بفضل البطاقة التي وجدوها معه؛ حررت الأسرة محضر تغيب عند اختفاء تركية، لكن بعد القبض على المحامي، اكتشفوا أن جثمانها مدفون داخل مكتبه.

وأكدت أسرة الضحية الثانية أن المحامي المتهم كان يتعاون مع آخرين لسحب الأموال من بطاقات تركية، بما في ذلك بطاقة معاشها؛ تم سحب أموال معاش أربعة أشهر من ماكينات الصراف الآلي، تطالب الأسرة الآن بأقصى عقوبة للمحامي المجرم.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ 3 جثث حتى الآن.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

وفي وقت لاحق استخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وقررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس المحامي المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

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