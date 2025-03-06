26 مدرسة تتنافس في مسابقة أوائل الطلبة بأسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، التي أقيمت بقاعة مدرسة خديجة يوسف الثانوية، بمشاركة 26 مدرسة ثانوية عامة من إدارة أسيوط التعليمية.

تأتي هذه المسابقة ضمن جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة لكافة القطاعات، وخاصة قطاع التعليم، في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم، واستكمالاً لخطة بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الفعالية طارق الدسوقي، مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد حسين، وكيل إدارة أسيوط التعليمية، وعلي عطاي، مدير الخدمات بإدارة أسيوط التعليمية، وسها حسين، مديرة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق، ومصطفى فتحي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من موجهي عموم المواد الدراسية بمديرية التربية والتعليم.

أكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للطلاب المتميزين في شتى المجالات، وخاصة المتفوقين دراسياً، الذين يعتبرون قادة المستقبل وداعمي عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن مثل هذه المسابقات تساهم في الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب، وتهدف إلى تشجيعهم على التفوق في المجالات العلمية والثقافية، وتعزز من روح التنافس والانتماء. كما أشار إلى حرصه على تكريم الفرق الفائزة بالمسابقة بعد إعلان النتائج، تشجيعاً لباقي الطلاب والمدارس على التنافس والوصول للمراكز الأولى في المسابقات القادمة، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيمها.

وطالب المحافظ العاملين في الحقل التعليمي، من معلمين وطلاب، ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج، وحثهم على توفير بيئة تعليمية جيدة تشجع على التحصيل الدراسي والتفوق. وأكد على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم وتنفيذ أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس المحافظة.

كما لفت إلى تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب في كافة مدارس المحافظة، في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، ما يساهم في توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية، لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.