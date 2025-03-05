تعاون بين الأوقاف ومائدة التكية بالشرقية لتقديم 3 آلاف وجبة للصائمين

الشرقية -ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بدور مديرية أوقاف الشرقية وتضامنها المثمر مع مؤسسة التكية للتنمية بالزقازيق، فى إقامة مائدة الرحمن بساحة مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وذلك لاستقبال الصائمين وتقديم وجبات الإفطار.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف قيام المديرية بالتعاون مع مؤسسة التكية و إقامة مائدة الرحمن بساحة مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وذلك طوال شهر رمضان الكريم لتقديم وجبات إطعام تقدر بحوالي 3000 وجبة إفطار يومياً للصائمين.