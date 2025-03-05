بعد نقل الحبشي.. افتتاح السوق الحضاري بمدينة المنيا اليوم

المنيا-جمال محمد:

يفتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، السوق الحضاري بمنطقة بين الشواني في مدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك .

ويقع السوق في منطقة بين الشواني بشارع سكة تلة بحي غرب المدينة، لبيع السلع الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم، للقضاء على عشوائية البائعين في منطقة الحبشي القديمة.

وكان سبق وأن نقل المحافظ سوق تجار الجملة بمنطقة الحبشي إلى سوق ماقوسة والذي تم إنشاؤه منذ 15 عاماً ولم تتم الاستفادة منه، وتم تجهيز السوق الجديد بكافة الاحتياجات اللازمة ، وعقب نقل تجار الجملة، أعلن محافظ المنيا نقل البائعين وتجار القطاعي إلى مكان سيتم تجهيزه بشكل حضاري، وسيُجرى افتتاحه مساء اليوم.