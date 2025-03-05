دماء في مسكن الزوجية.. يقتل زوجته طعنًا ويضرم النيران في غرفة النوم

الشرقيةـ ياسمين عزت:

شهدت قرية تابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض ثم شرع في حرقها بإضرام النيران في غرفة نومهما داخل مسكنهما، ولاذ بالفرار.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بمقتل سيدة شابة تدعى "رحمة.م.ع.ع"، تبلغ من العمر 28 عامًا، على يد زوجها طعنا بسلاح أبيض، ثم أشعل النيران في السرير بغرفة النوم وأسجى جثتها أسفل السرير، على إثر مشاجرة بينهما.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الزوجة على يد زوجها، إذ طعنها عدة طعنات بالبطن والرأس، ثم شرع في حرقها بإضرام النيران بغرفة نومهما بمسكن الزوجية وذلك على إثر خلاف مالي بينهما.