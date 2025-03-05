ضبط 36 ألف قطعة ألعاب نارية وشماريخ بسوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بسوهاج حملات مكبرة على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وشرطة المرافق، وحماية المستهلك.

من جانبه أوضح اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الحملات التي بدأت منذ يومين 36 ألف و561 قطعة ألعاب نارية تنوعت بين الصواريخ والديناميت المتنوع الأحجام والأشكال، مجهولة المصدر وغير مصرح تداولها في الأسواق.



وأشار "سراج" إلى أن المضبوطات المشار إليها ضبطت في مخازن ومحال تجارية بنطاق حي غرب سوهاج، وحي شرق سوهاج، وطما، وطهطا، والمنشاة، وجرجا ودار السلام.



ولفت محافظ سوهاج إلى أن الحملات التي تستهدف أماكن بيع وتداول الألعاب النارية مستمرة بجميع المدن والقرى؛ لضبط حائزي وبائعي ومستعملي تلك الألعاب الخطرة، التي تهدد حياة الأهالي، حفاظًا على السكينة العامة وأرواح المواطنين.



وأصدر محافظ سوهاج توجيهات مشددة لجميع الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة تداول المفرقعات والألعاب النارية لحماية الأطفال من خطورتها، وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتداولها، وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



جدير بالذكر أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك، وعاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار بإدراج البارود الأسود داخل العقوبة.