"كانت بتنضف السجاد".. مصرع سيدة سقطت من الدور الرابع في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها الكائن بقرية منشأة نبهان بكفر الحاج عمر بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.



تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى مصرع سيدة شابة مقيمة بمنشأة نبهان جراء سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "منى.أ.م"، ربة منزل تبلغ من العمر 28 عاما، تبين سقوطها من الطابق الرابع أثناء تنظيفها السجاد.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها وبيان أسباب الوفاة وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.