محافظ المنيا يوزع العيديات على أطفال مؤسستي البنات والبنين -صور

المنيا-جمال محمد:

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة لأطفال مؤسستي البنات والبنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقام بتوزيع العيدية عليهم، مؤكدًا حرصه على مشاركة الأطفال فرحتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بينهم في هذه المناسبة، مشددًا على أن رعاية الأطفال وتوفير الحياة الكريمة لهم مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود، لضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومحفزة تمكنهم من أن يكونوا أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع.

كما أكد دعمه الكامل لكافة متطلبات دور الرعاية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقائمون عليها في تقديم الخدمات اللازمة للأطفال، مثمنًا جهودهم في توفير الرعاية الشاملة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.