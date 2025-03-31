أول قرار من محافظ الدقهلية بعد وفاة السكرتير العام خلال صلاة عيد الفطر

الدقهليةـرامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على اللواء محمد صلاح الدين أبوكريشة، السكرتير العام للمحافظة، والذي وافته المنية,اليوم، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية خلال سماع خطبة عيد الفطر عقب أداء الصلاة بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

يذكر أن المحافظ قد اصطحب السكرتير العام فور تعرضه للأزمة الصحية إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف عضلة القلب.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل جهوده وإخلاصه في عمله شفيعًا له.

وأكد المحافظ أن الدقهلية فقدت اليوم قيادة إدارية وميدانية متميزة، قدمت الكثير من أجل خدمة المواطنين، وعملت بإخلاص وتفانٍ من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الفقيد سيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء المحافظة، لما تركه من بصمات واضحة في تطوير العمل التنفيذي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.