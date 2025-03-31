محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد "سيدي أبي العباس المرسي" - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الإثنين، وسط جموع من المواطنين بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بحي الجمرك.

وامتلأت ساحات المسجد بالأجواء الروحانية والفرحة التي جمعت بين الشباب والرجال والسيدات والأطفال، في مشهد جسّد مظاهر البهجة والسرور بهذه المناسبة.

وعقب الصلاة، عبر المحافظ عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، قدم التهنئة لجموع المصلين، ووجه رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

شهدت الصلاة حضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور نجاح عبد الرحمن راجع، وكيل وزارة الأوقاف، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.