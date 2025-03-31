الإسكندرية تحتفل بعيد الفطر .. ألوان البهجة تزين ساحات الصلاة - صور

تصوير: حازم جودة

أدى الآلاف، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف الساحات والمساجد المخصصة لاستقبال المصلين بمحافظة الإسكندرية.

وأقيمت الصلاة في الساحات الملحقة بالمساجد وعدد من الميادين الكبرى التي حددتها مديرية الأوقاف مسبقًا لتسهيل أداء الشعائر وضمان التنظيم.

وشهدت منطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية، أجواء احتفالية مميزة خلال الصلاة، حيث تزينت الساحات بالبالونات الملونة والزينة التي أضفت بهجة خاصة على المكان.

واستمرت التكبيرات تعبيرًا عن الفرحة بقدوم العيد حتى لحظة إقامة الصلاة، فيما اكتملت مظاهر الاحتفال بعد انتهاء الشعائر بتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال، في مشهد يجسد روح الفرح والسرور بهذه المناسبة.

وشكلت المحافظة غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك؛ فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، تخصيص 927 ساحة ومسجد لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وفق الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.

وتضمنت خطة مديرية الأوقاف تخصيص 588 ساحة صلاة و339 مسجدًا لضمان راحة المصلين أثناء أداء شعائر صلاة العيد.

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