بمشاركة آلاف المصلين.. محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم

المنوفية- أحمد الباهي:

شارك اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهالي وأبناء شعب المحافظة أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، وذلك في أجواء تسودها الفرحة والود والسرور، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، مندوب مديرية أمن المنوفية، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية ، النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، الشيخ محمد جابر مدير إدارة أوقاف شبين الكوم ، الاستناد طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم ، المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة ، وعدد من الأئمة ورجال الدين والدعوة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

حيث ألقى وكيل مديرية أوقاف المنوفية خطبة العيد، والتي تناول فيها الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل في الطاعات عقب شهر رمضان، مؤكداً أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأكد على أن من مظاهر الفرحة بالعيد التوسعة على الأهل ، وفرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية ومن أولى الناس بالبر والصلة ذو الأرحام حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه " ويقول أيضاً " أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".