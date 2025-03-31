كورنيش النيل بالمنيا يتحول لساحة دعم لفلسطين خلال صلاة العيد



المنيا-جمال محمد:



شهد كورنيش النيل في المنيا، صباح اليوم الاثنين، مشهدًا مهيبًا، حيث افترش آلاف المصلين الأرض لأداء صلاة عيد الفطر، في تجمع امتد لنحو كيلومتر، وسط أجواء من التضامن مع القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات داعمة لفلسطين، منها: "غزة ليست للبيع" و"فلسطين في القلب"، إلى جانب لافتات مؤيدة للدولة المصرية كتب عليها: "كمل يا سيسي.. إحنا معاك".

ويأتي هذا التضامن في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث تتواصل المجازر اليومية بحق المدنيين.

يُذكر أن محافظة المنيا خصصت هذا العام نحو 200 ساحة لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتنظيم التجمعات الكبيرة للاحتفال بهذه المناسبة.