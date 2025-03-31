ساحات ومساجد الإسكندرية تتزين لصلاة عيد الفطر - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

استعدت ساحات الصلاة ومساجد الإسكندرية لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تزينت الساحات لاستقبال المصلين عقب أداء صلاة الفجر.



وتقام صلاة عيد المبارك في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة من صباح اليوم الإثنين حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية.



وشكلت المحافظة غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك؛ فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، تخصيص 927 ساحة ومسجد لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وفق الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.

تضمنت خطة مديرية الأوقاف تخصيص 588 ساحة صلاة و339 مسجدًا لضمان راحة المصلين أثناء أداء شعائر صلاة العيد.

وعقد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام ومفتشي المتابعة.

ناقش الاجتماع خطة المديرية لاستقبال عيد الفطر، بحضور قيادات الدعوة، بينهم الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة، الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير الإدارات، والشيخ وسام علي كاسب، مدير المتابعة.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل غرف عمليات بكل إدارة فرعية لمتابعة تنظيم صلاة العيد. كما وجه بإعداد الساحات والمساجد لاستقبال المصلين، مع تذليل أي عقبات، وتنسيق المناوبات لضمان وجود عمالة مستمرة في المساجد والزوايا خلال فترة العيد، بحيث تبقى بيوت الله مفتوحة أمام الجميع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية إعداد خطة دعوية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، تتضمن إلقاء دروس وخواطر دعوية بالزوايا التي لا يتوفر بها أئمة. وأكد على متابعة التنفيذ لضمان تقديم الخدمات الدعوية بشكل فعال.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مديرية الأوقاف على تعزيز دور المساجد في خدمة المصلين وتحقيق الراحة لهم، فضلاً عن تنظيم شعائر عيد الفطر المبارك بشكل يتناسب مع قيم الدين الإسلامي وتعظيم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.