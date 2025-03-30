مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مروع بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة نقل وأخرى مينى فان على طريق أسيوط الغربي بمركز الغنايم.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى مينى فان ووجود حالة وفاة ومصابين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة مينى فان رقم " 2841 ي ط ر" مع سيارة نقل رقم"4658 ي ق ج" أول مدخل الغنايم، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغنايم المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.