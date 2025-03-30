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حفلات ومسرح عرائس.. فتح مراكز الشباب مجانًا خلال أيام عيد الفطر في بورسعيد

12:29 م الأحد 30 مارس 2025

محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب وال

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن فتح جميع مراكز الشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك بالمجان أمام الجمهور، لحضور كافة الفعاليات.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، في بيان صحفي، على أنه تم وضع برامج ترفيهية وأنشطة ثقافية وفنية بجميع مراكز الشباب احتفالا بعيد الفطر المبارك ، وجميعها متاحة للأهالي للاحتفال بالعيد، لافتا أن المديرية وفرت الدعم المادي لتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك لتوفير بيئة متكاملة لتنمية مهارات النشء والشباب.

وأشار إلى أنه ستقام حفلات "DJ" ومسرح للعرائس ومشاركة كل الفرق الفنية والشعبية بالمديرية في تلك الفعاليات.

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محمد عبد العزيز المحضر مديرية الشباب والرياضة فتح مراكز الشباب عيد الفطر 2025
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