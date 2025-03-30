"حبيبي راح فين؟".. وفاة عريس قبل زفافه بساعات في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

في نجع دويدار التابع لقرية سرسنا بمحافظة الفيوم، خيم الحزن والأسى على الأهالي بعد وفاة الشاب أحمد علي النجار، ابن الـ 23 عامًا، قبل أيام قليلة من حفل زفافه المنتظر.

كان أحمد، الشاب المكافح الذي حصل على مؤهل متوسط، مثالًا للشاب الطموح الذي يسعى دائمًا للاعتماد على نفسه. عمل في أحد المخابز بالقاهرة لتوفير نفقات زواجه من إحدى جاراته، وخلال عامين فقط، تمكن من تحقيق حلمه وتجهيز شقة الزوجية التي لم ينقصها سوى جهاز العروس.

يقول بدوي سيد، أحد جيران العريس: "لقد تلقى أبناء النجع صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة أحمد، الذي كان يستعد لقضاء إجازة العيد والزفاف. لقد تم بالفعل فرش شقة الزوجية، وحجز قاعة الفرح، وتوزيع دعوات الزفاف على الأهل والأصدقاء، وكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في ثاني أيام عيد الفطر المبارك".

ويضيف: "لقد فوجئنا بخبر وفاته الصادم. لقد نام أحمد نومة طويلة بعد أيام من التعب والإرهاق في تجهيز حفل الزفاف، ولم يستيقظ بعدها. لقد فشلت محاولات أسرته لإيقاظه، ورحل عنا إلى الأبد".

أما العروس، فقد أصيبت بصدمة عصبية شديدة فور سماعها الخبر، وفقدت الوعي. وبعد محاولات مضنية، تمكنوا من إفاقتها، لكنها ظلت تردد بكلمات حزينة: "حبيبي راح فين؟ أحمد مشي ومقاليش، كنت انتظره من سنين، هعيش لمين يا حبيبي؟ يا ريتني أنا اللي مت".

وفي مشهد مؤثر، شيع المئات من أهالي نجوع قرية سرسنا جثمان العريس الشاب إلى مثواه الأخير.

ويقول محمد، أحد جيران العريس: "كان أحمد محبوبًا من الجميع بسبب أخلاقه الرفيعة ومعاملته الطيبة مع الصغير والكبير. لقد كان عريسًا للجنة، وتوفي في أفضل أيام السنة، في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر منه".