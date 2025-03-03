تعاون بين التنمية المحلية والمجلس الوطني للتدريب لتوفير الاحتياجات التدريبية لمركز سقارة

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز التنمية المحلية بسقارة التابع للوزارة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب.

وقع على الاتفاقية الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة للتدريب، والدكتور مدحت ماهر عبد الوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني بالوزارة، والدكتور محمود برغوت، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة، والعميد محمد عبد العزيز، المدير الإداري بسقارة، والمستشار حسين صبري، رئيس لجنة التطوير، والدكتور محمد السيد شريف، أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض، عن تطلعها لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التعاون مع المجلس الوطني للتدريب، وتحقيق تغيير شامل في مجالات وآليات التدريب بمركز سقارة، والبناء على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمركز ومجالات التعاون الجارية بين مركز سقارة وبعض المؤسسات التدريبية المحلية والدولية في مجال التدريب والتأهيل.

وأشارت منال عوض، إلى أنه وفقًا للاتفاقية سيتم التعاون بين الجانبين في تقديم برامج تدريبية مشتركة تلبي الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحليات والجهاز الإداري، وتدعم الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، موضحة أنه سيتم تأهيل وزارة التنمية المحلية للحصول على الشهادة الدولية لنظام إدارة الحوكمة ISO 37000:2021 وتطوير وتصميم الحقائب التدريبية بأسلوب علمي وتطوير استمارات التقييم للعملية التدريبية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اتفاقية التعاون تهدف أيضًا إلى تطوير معايير اعتماد المدربين وفقًا للمعايير الدولية وتطوير منظومة قياس العائد من التدريب وربطها بتقييم الأداء الوظيفي واعتماد الحقائب التدريبية في المجالات المختلفة وتنظيم برامج وطنية بأسعار مخفضة للعاملين بالمحليات.

كما أشادت بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الوطني للتدريب فيما يخص مراجعة الإجراءات والمعايير والبرامج التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب والإجراءات المعمول بها عالميًا ليصبح المركز مؤسسة تدريبية عالمية تعمل على بناء وتأهيل قدرات العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة وفقًا لأحدث النظم الدولية للتدريب.

ولفتت إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية وفقًا لأحدث البرامج التدريبية التي تتناسب مع الجمهورية الجديدة والتي تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كل القطاعات التنموية والخدمية.

من جانبه، أشاد الدكتور صفوت النحاس، بحرص الدكتورة منال عوض، على الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر المحلية وتطوير مركز سقارة والذي يعد منارة مهمة لتدريب العاملين بالإدارة المحلية وتطوير وتحسين أدائهم في تنفيذ التكليفات والمهام على أرض المحافظات بصورة متميزة ترضى المواطنين.

وأشار رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إلى أن المجلس الوطني سيقوم بدعم جهود الوزارة في التخطيط والتنفيذ لعدد 2000 متدرب للعاملين بالجهاز الإداري و2000 متدرب للعاملين بالمحليات بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير المدربين المتخصصين لتنفيذ البرامج المشتركة على أن يتم اعتمادهم من جانب مركز سقارة للتدريب.

وأوضح الدكتور صفوت النحاس، أنه سيتم إعداد 10 حقائب تدريبية لمركز سقارة في المجالات التي يحددها وإعداد المحتوى التدريبي للبرامج المشتركة بين الجانبين والتسويق والترويج للبرامج التدريبية واستقبال ترشيحات مركز التنمية المحلية للتدريب من المحليات لتدريبهم مجانًا على برامج يتفق عليها، بالإضافة إلى تحديد عدد الدورات التدريبية ومسمياتها وموعدها وعدد المتدربين لأي دورة يتم تنفيذها بالمشاركة قبل توقيت تنفيذها بشهرين على الأقل.

من جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، إلى أن مركز سقارة للتدريب سيقوم بالإشراف والمشاركة والمتابعة في إعداد البرامج التدريبية والبرامج المشتركة مع المجلس الوطني للتدريب وتوفير قاعات التدريب بمقر المركز لتنفيذ البرامج المشتركة والمشاركة في تنظيم ورعاية الندوات والمؤتمرات.

وفي ختام اللقاء، تسلمت الدكتورة منال عوض، من الدكتور صفوت النحاس، شهادة سريان حصول مركز التنمية المحلية بسقارة على شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 وذلك بعد المراجعات التي قامت بها اللجان المعنية بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم عبر زيارات دورية تم مراجعة الإجراءات والمعايير التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدولية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بجهود جميع القائمين على المنظومة التدريبية بمركز سقارة للتدريب خلال الفترة الماضية وتلبية متطلبات جميع المتدربين بالوزارة والمحافظات، مشيدة بروح العمل بين الفريق الموجود بالمركز والتي أسهمت في حصول سقارة على شهادة الأيزو الدولية من المجلس الوطني.

كما كرمت وزيرة التنمية المحلية، والدكتور صفوت النحاس، قيادات مركز التنمية المحلية بسقارة ومنحهم شهادات تقدير عن الجهد المبذول من إداراتهم للالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة حتى حصول المركز على شهادة الأيزو كمؤسسة دولية في مجال التدريب.

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