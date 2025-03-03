محافظ الشرقية يشدد على سرعة إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة

الشرقية -ياسمين عزت :

عقد الدكتور حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المحافظة لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف الحيوي في أقرب وقت.

وشدد المحافظ على جدية الدولة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين، مؤكدًا على تطبيق القانون بحسم على الجميع.

كما وجه بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين.

وأوضح العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، أنه تم تحرير 13144 عقدًا بمراكز المحافظة، وجار تحرير 821 عقدًا آخر، بنسبة إنجاز بلغت 94.1% حتى فبراير 2025.

كما استعرض الاجتماع موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت في 8 فبراير 2025. وأشار إلى أنه تم خلال شهر فبراير إزالة 921 مخالفة، منها 572 حالة تعدي على مباني بمساحة 88 ألف و 800 متر، و 351 حالة تعدي على أراضٍ زراعية بمساحة 717 فدانًا و 15 قيراطًا و 12 سهمًا.

وأكد المحافظ على ضرورة التعامل بحسم مع ملف التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما وجه بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقًا للقانون 144 لسنة 2017.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.