ملوحة كلب البحر.. أشهر أكلات الصعايدة في عيد الفطر - فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة في محافظة أسيوط، اليوم السبت، إقبالًا متوسطًا من المواطنين على شراء الأسماك المملحة والرنجة، التي تُعد الوجبة المفضلة لأبناء الصعيد خلال عيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم.

ورصد "مصراوي" خلال جولة على محلات بيع الأسماك في أسيوط، التعرف على "ملوحة كلب البحر" في الصعيد والفارق بينها وبين الفسيخ البحري.

وقال حسن علي، أحد أصحاب محلات بيع الأسماك في أسيوط، لـ"مصراوي": "للعام الرابع على التوالي يتزامن عيد شم النسيم مع أيام شهر رمضان المبارك، مما يؤثر على أسواق بيع الأسماك المملحة ويقلل الإقبال على شرائها، كونها تحتوي على نسبة عالية من الملوحة، ويفضل الأهالي تناولها خلال عيد الفطر المبارك".

وأوضح علي، أن محافظات الصعيد تشتهر بأكلات الأسماك المملحة التي يتم اصطيادها من بحيرة ناصر بأسوان، مثل أسماك الراية أو الكلابي أو كلب البحر بمختلف الأحجام، مشيرًا إلى اختلاف أسماك الوجه البحري عن الوجه القبلي.

وأضاف أن المواطنين يفضلون تناول السمك كبير الحجم لأن اللحم بداخله أكبر وأطعم من الأسماك الصغيرة، مشيرًا إلى أن سمكة الملوحة الكلابي يتراوح حجمها بين كيلو إلى 5 كيلو جرام، وتُعرف باسم كلب البحر لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب.

وأشار إلى أنه يجب على المواطنين عند الشراء التأكد من جودة السمكة من خلال فتحها من الداخل وشم رائحتها والتأكد من سلامتها، والحذر من شراء الملوحة الملونة أو التي يقوم بعض التجار بإضافة لون أحمر عليها. وأوضح أن مراحل تصنيع الملوحة تبدأ بتنظيفها جيدًا ثم التجفيف ثم التمليح بالطريقة المناسبة للأكل، وبعدها يتم تعبئتها في صفائح وتركها حتى تصير مملحة، لافتًا إلى أن السمك الجيد وغير الجيد يُعرف من أسنانه.

واستطرد علي أن أسعار الأسماك المملحة شهدت ارتفاعًا هذا العام، حيث وصل سعر كيلو الملوحة الكبيرة إلى 280 جنيهًا، والملوحة الوسط إلى 240 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 180 جنيهًا، وسعر كيلو الفسيخ 400 جنيه.