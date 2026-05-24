أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، إذ يسود طقس ربيعي حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

أشارت "الهيئة" في بيان لها، إلى تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من 4 حتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت "الأرصاد" التوقعات أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تتراوح سرعاتها بين 30 و40 كم/س، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، خاصة أسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أوضحت "الهيئة" وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، مع ظهور سحب منخفضة على أجزاء من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة واتباع الإرشادات، مع متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.

