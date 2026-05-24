أعلن نائب رئيس الوزراء الصربي، وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش، أن الشرطة أوقفت 23 شخصا في أثناء مظاهرات الاحتجاج في العاصمة الصربية بلجراد.

جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن داتشيتش دان الاعتداءات على أفراد الشرطة واصفا إياها بأنها مظاهر التطرف والعنف والكراهية، مشيرا إلى سقوط إصابات في صفوف الشرطيين دون أن يذكر عددها.

وأكدت الداخلية الصربية عودة الهدوء إلى الشوارع واستعادة الشرطة للنظام العام.

يذكر أن العاصمة الصربية شهدت مظاهرات الاحتجاج في ساحة سلافيا بوسط المدينة، حيث تجمع المحتجون لإحياء ذكرى ضحايا الحادث المأساوي في نوفي ساد، إذ قتل 16 شخصا جراء انهيار هيكل خرساني في محطة القطارات في 1 نوفمبر عام 2024.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدة مناطق أمام مقر البرلمان وأمام كلية القانون بجامعة بلجراد.

ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والمفرقعات والقناني، وأضرموا النار في حاويات القمامة وقطعوا بعض الطرق.

وذكرت وزارة الداخلية الصربية، أن عدد المشاركين في المظاهرات بلغ أكثر من 34 ألف شخص، بينما قالت منظمات غير حكومية إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 100 ألف شخص، وفقا لروسيا اليوم.