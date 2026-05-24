مسؤول: إصابة مشتبه به بعد إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض

كتب : وكالات

03:47 ص 24/05/2026

‌نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض

قال مسؤول إنفاذ قانون، إن أفراد أمن عند ‌نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض ردوا على إطلاق نار مساء السبت، وأن المشتبه به في واقعة إطلاق النار أصيب ونُقل ⁠إلى المستشفى.

ووفقا للمسؤول، اقترب شخص من نقطة التفتيش الواقعة عند تقاطع شارع 17 وشارع بنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن.

وقال المسؤول، إن المشتبه به أصيب ونُقل إلى مستشفى ‌جورج ⁠واشنطن، ولم يحدد المسؤول حالة المشتبه به أو كيف تم إصابته.

وأضاف المسؤول، أن المشتبه به تم تحديده على ⁠أنه شخص يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرا إلى أن السلطات سبق وأصدرت له "أمرا بالابتعاد".

⁠وفي وقت سابق، قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إنه يحقق ⁠في الواقعة، وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل إن المكتب يدعم التحقيق، وفقا لرويترز.

