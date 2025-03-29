15 عاملا بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي الغربي في المنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء 15 عاملاً، أصيبوا صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وضمت قائمة المصابين كل من:

طلبة نادي صالح، 64 سنة، سهير خليفة حسن، 33 سنة، أحمد بشير سالم، 12 سنة، فتحي عبد القادر، 67 سنة، محمد فتحي عبد القادر، 11 سنة، فولي محمد أبو زيد، 64 سنة، عماد رمضان نادي، 8 سنوات، سمية خليفة، 25 سنة، عبد الوهاب رجب، 64 سنة.

كما ضمت قائمة المصابين: سمير خليل إبراهيم 57 سنة، شنودة أشرف جاسم، 23 سنة، إسماعيل سمير إبراهيم، 13 سنة، طه محمد شكري، 29 سنة، عبد الكريم شعبان حسن، 58 سنة، محمود فولي، ومحمد أبو زيد، 64 سنة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 15 عاملاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ .

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي لعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.