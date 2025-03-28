طور سيناء تستعد لعيد الفطر بحملات نظافة وتخطيط الطرق

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مدينة الطور عاصمة محافظ جنوب سيناء، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف حملات النظافة، وتخطيط الطرق، وتقليم الأشجار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إن أعمال النظافة تجري على قدم وساق بكافة أحياء المدينة، من خلال تفريغ صناديق القمامة وتطهير محيطها، وتسوية الشوارع الرئيسية والجانبية من الأتربة والغبار، ونقل المخلفات خارج الأحياء السكنية، وقص وتقليم الأشجار بالشوارع وعلى منطقة الكورنيش مع نقل مخلفات القص بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جار أعمال الدهانات وتخطيط الطرق الرئيسية بالمدينة، ودهان البلدورات والمطبات، وصيانة أعمدة الإنارة العمومية، وتغير الأسلاك المتهالكة، وتغطية علب الأعمدة الخاصة بصيانة الأسلاك، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم حملات لتوعية المواطنين بالحفاظ على نظافة المناطق العامة، وعدم التواجد على الشواطئ التي تشكل خطر على حياتهم، من خلال لافتات توعية، وتكثيف الحملات الدورية على الشواطئ الممنوع التواجد عليها، حرصًا على حياة مواطني المدينة وروادها من كافة المحافظات المصرية.

وأكد أنه جرى تشكيل لجنة المرور على مواقف السرفيس داخل المدينة والقرى التابعة لها، لمتابعة توفير سيارات السرفيس داخل المدينة والأحياء والقرى التابعة لها ، وكذلك متابعة نقل الركاب من تلك الأحياء والقرى إلى داخل المدينة، مع متابعة خطوط سير سيارات السرفيس، والتأكد من عدم شكوى من المواطنين من عدم تواجد سيارات السرفيس داخل المواقف المخصصة لهم، ومدى الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة .