بالصور- محافظ أسيوط يوجه بتجهيز ساحات صلاة العيد ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

أسيوط- محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستعراض الملفات الحيوية والهامة للمواطن الأسيوطي، في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت الجلسة بتهنئة المحافظ للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وينعم على الشعب المصري بالأمن والاستقرار والرخاء. كما قدم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رضا المواطنين ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في القرى والمراكز والمدن.

ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك والإجراءات المتخذة من الجهات التنفيذية والخدمية.

ووجه المحافظ بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد وتهيئة الطرق المؤدية إليها، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع والمناطق المحيطة بدور العبادة، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة انتظام العمل خلال فترة العيد.

كما شدد على أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة الإشغالات حول المنشآت الصحية، وتكثيف التواجد المروري لضمان السيولة المرورية، والتنسيق مع الحماية المدنية لمواجهة المواقف الطارئة.

وأكد المحافظ على مديرية التموين تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز لضمان وفرة الخبز المدعم.

وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، ومتابعة مواقف السيارات والسرفيس لضمان انتظام حركة النقل، والرقابة على الحدائق العامة والمراسي والعبارات للتأكد من التراخيص وسلامتها.

اطلع المحافظ على خطط مديريات الخدمات لاستقبال عيد الفطر، منها مديرية الأوقاف وجاهزية الساحات والمساجد، ومديرية الطب البيطري وتكثيف الحملات على محال الأسماك المملحة والمجازر، وقدم الشكر لمديرة مكتبة مصر العامة لجهودها في إضافة مكتبة متنقلة ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية.

وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي صدفا وأبنوب، واستكمال إجراءات الاعتماد وفقاً لأحكام القانون، والعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. كما وافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة صدفا لحصر الأراضي المخصصة لأغراض المنفعة العامة لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومبنى للتأمينات الاجتماعية.