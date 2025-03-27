مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في قرية الحروبة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بقرية الحروبة التابعة لمنطقة السلسلة بمركز كوم أمبو، استخدمت فيها الأسلحة النارية.

انتقلت قوات البحث الجنائي إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "م . ع" 30 عاما ، بعد إصابته بطلق ناري، كما أصيب في المشاجرة بطلقات نارية كل من "أ . ب" 34 عاما، و"م . ر" 25 عاما، و"م . م" 28 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.