تكريم حفظة ومحفظي القرآن الكريم في "مسرع" بأسيوط- صور

أسيوط - محمود عجمي:

في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقيم في مركز شباب قرية مسرع، أناب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، لحضور الفعالية.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد حمدي الدسوقي، عضو مجلس النواب، والمهندس شنودة موسى، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، بالإضافة إلى حسني رايق، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني حسين، ونشأت محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد، وناصر عبد النعيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا، وعلي عثمان، مدير مركز شباب مسرع، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وجمع من أهالي القرية والمكرمين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها فقرات من التواشيح والابتهالات الدينية، ووجه مجلس إدارة مركز الشباب الشكر للحضور على مشاركتهم في تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية.

وكرم اللواء محمد عزت عبد الهادي، الفائزين في المسابقة، حيث تم تكريم حفظة القرآن الكريم كاملاً، وهم: أمينة مصطفى شاكر (المركز الأول)، محمد عمر علم عثمان (المركز الثاني)، حبيبة مصطفى شاكر (المركز الثالث)، ورحمة مصطفى شاكر (المركز الرابع).

كما تم تكريم الفائزين بحفظ عشرين جزءاً، وهم: مصطفى بركات مصطفى (المركز الأول)، بسملة ثروت صالح (المركز الثاني)، وعمر عرفة عطا (المركز الثالث). والفائزين بحفظ نصف القرآن الكريم، وهم: رضوى محمود محمد (المركز الأول)، هشام محمد إبراهيم (المركز الثاني)، وعمر محمد سيد (المركز الثالث).

شمل التكريم أيضاً الفائزة بحفظ عشرة أجزاء، إسراء محمود محمد، والفائزين بحفظ خمسة أجزاء، وهم: ريوان بركات مصطفى (المركز الأول)، ريتال بركات مصطفى (المركز الثاني)، روضة محمد سيد (المركز الثالث)، أمنية أحمد عبد المنطلب (المركز الرابع)، وسهام حسام جمال (المركز الخامس).

كما تم تكريم الفائزين بحفظ ثلاثة أجزاء، وهم: شهد محمد محجوب عبد العال (المركز الأول)، ريمان بركات مصطفى (المركز الثاني)، رنا جمال محجوب (المركز الثالث)، وحلا ممدوح عبد العظيم (المركز الرابع).

وفي فئة حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، تم تكريم: فريدة سيد أحمد سيد (المركز الأول)، مكة أحمد مصطفى أحمد (المركز الثاني)، أحمد محمد عبد النعيم (المركز الثالث)، يوسف هشام محمد (المركز الرابع)، رودينا محمد مرسي (المركز الخامس)، أسماء سيد أحمد سيد (المركز السادس)، كارما سيد حفظي (المركز السابع)، ضحى حسن أحمد (المركز الثامن)، يارا محمد عباس (المركز التاسع)، وفرحة أحمد مهدي (المركز العاشر).

كما كرم اللواء محمد عزت محفظي ومحفظات القرآن الكريم، وهم: فاطمة أحمد سيد تغيان، عاطف عبد النبي محمد، محمد مرسي محمد، ياسين عبد السلام أحمد، محمود حمزة أحمد، مروة عرفة محمد، هبة عبد النعيم عبد العال، شيماء محمد محمد، أحمد علاء أحمد علي، وإبراهيم محمد إبراهيم حسين.

وفي ختام الحفل، سلم رئيس مركز ومدينة أسيوط درع التميز لكل من: أروى ربيع عبده بدير (تلاوة القرآن الكريم)، محمود حامد محمود علي (قراءة قرآن من ذوي الهمم)، راندا محفوظ عبد العظيم (ابتهالات)، منى شعبان عابد جلال (التميز في الحفظ)، مصطفى محمد شاكر (الأسرة القرآنية)، وشهادة تكريم لمحمد عاطف خميس علي (ابتهالات).

وأشاد اللواء محمد عزت بالحفل، مؤكداً على أهمية هذه الفعاليات في تشجيع الشباب على التربية الدينية السليمة. وفي نهاية الحفل، كرم مجلس إدارة مركز شباب مسرع اللواء محمد عزت، والمهندس شنودة موسى، ونشأت محمود، وحسني رايق، وناصر عبد النعيم.