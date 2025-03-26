السجن 15 عامًا للمتهم في واقعة الطعن العشوائي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت محكمة الأحداث بالإسكندرية، برئاسة المستشار حازم حبيب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 15 عامًا على المتهم في واقعة الطعن العشوائي التي شهدتها منطقة "سيدي بشر والسيوف ترام" ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا والشروع في قتل آخر، في جريمة أثارت الرأي العام.

خلال الجلسة السابقة، طالب دفاع المتهم بتعديل القيد والوصف في القضية من تهمة القتل العمد إلى تهمة "ضرب أفضى إلى الموت"، مشيرًا إلى عدم توافر نية القتل لدى المتهم.

وفي المقابل، شدد كريم شحته، محامي المجني عليه، على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، معتبرًا الحكم رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ترجع القضية التي تحمل رقم 2596 لسنة 2024 جنح الطفل، إلى أكتوبر الماضي عندما تلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوصول جثة طفل مصاب بطعنة نافذة إلى إحدى المستشفيات.

بالفحص، تبين أن الضحية يدعى مصطفى محمد، 13 عامًا، مقيم بمنطقة السيوف، وقد تعرض للطعن أثناء سيره في الشارع من قبل شاب مجهول.

أفادت أسرة الطفل أن نجلهم كان في طريقه لشراء دواء لعمته من الصيدلية عندما فوجئ بشاب يترنح ممسكًا بمطواة، ليطعنه دون سبب واضح. ورغم إصابته، واصل الطفل طريقه إلى الصيدلية قبل أن يسقط داخلها ويفارق الحياة نتيجة الطعنة الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، البالغ من العمر 17 عامًا، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة. وكشفت التحريات أن المتهم طعن طفلًا آخر يدعى "عبدالله"، يعمل دليفري، بنفس الطريقة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التصريح بدفن جثة الضحية بعد انتهاء إجراءات الطب الشرعي.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المتهم إلى محكمة الأحداث بتهم القتل العمد، الشروع في القتل، وحيازة سلاح أبيض، ليصدر الحكم بالسجن 15 عامًا للمتهم.