بحضور المحافظ .. "أوقاف المنوفية" تحتفل بليلة القدر - صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، احتفال مديرية أوقاف المنوفية بليلة القدر المباركة، بمسجد الرؤوف الرحيم، بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسام الشتيحي، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، والعميد محمد جعفر، المستشار العسكري للمحافظة، وطارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم، وعدد من الأئمة والدعاة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي مستهل الاحتفالية، استمع الحضور لتلاوة من القرآن الحكيم، أعقبها كلمة وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة "هي خير من ألف شهر" وليلة العتق من النار وغفران الذنوب، مشيرًا إلى أن تسميتها جاء لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل والتي يجب على المسلمين استثمار فضائلها واستغلال بركاتها تأسيًا برسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، موضحًا أن الله عز وجل أخفى على عباده موعدها للاجتهاد في الطاعة والتقرب إليه في كل وقت، مشيرًا إلى ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الصعبة لنبذ الشائعات والابتعاد عنها وخطورتها بما يحقق الحفاظ على وطننا الحبيب.

ووجه محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات التنفيذية وجموع الأهالي، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا العزيز وينعم عليه بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، مؤكدًا على الاستمرار في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل وتذليل العقبات بما يحقق رضا المواطن كونه أولوية أولى على رأس منظومة العمل بالمحافظة.