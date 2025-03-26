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لتحديث البنية التحتية.. اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي بالمنيا

03:43 م الأربعاء 26 مارس 2025

اللواء عماد كدواني

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المنيا-جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي المبدئي لمدينة ملوى، في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية وتطوير التخطيط العمراني، بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن هذا الاعتماد المبدئي يعقبه استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية.

وأضاف كدواني أن المخطط يهدف إلى تنفيذ اشتراطات البناء، ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيل استصدار تراخيص البناء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما أشار المحافظ إلى أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام محافظة المنيا.

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اللواء عماد كدواني مدينة ملوي المنيا
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