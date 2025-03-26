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محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة we التكنولوجية ويتابع مستوى النظافة فى الشوارع

03:39 م الأربعاء 26 مارس 2025
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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، بمدينة المنصورة لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

واطلع محافظ الدقهلية على تجهيزات الفصول والمعامل، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التفقدية اليوم بشوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود الإدارة المدرسية في الارتقاء بالمستوى التعليمي والتطبيقي للطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي.

وفي سياق منفصل تابع المحافظ أعمال الدهان والتجميل ببلدورات شارع عبد السلام عارف.

وخلال الجولة، وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة رفع مستوى النظافة العامة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمدينة، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء والمراكز لضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

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