"تريلا دخلت في ميكروباص".. مصرع 2 وإصابة 9 في حادث مروع أعلى الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى 2 مصرعهما وأصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة أجرة "ميكروباص" أمام نزلة سعد عطية بنطاق مركز منوف في محافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتبين أن مستقلي السيارة من قرى مركز شبين الكوم وكانوا في طريقهم للعمل بمدينة 6 أكتوبر، إلا أن رحلة سفرهم لم تكتمل إثر وقوع الحادث الأليم ونقلهم للمستشفيات القريبة.

وكشف مصدر عن أسماء الوفيات وهم: "عماد كامل" 49 عامًا من قرية كفر المصيلحة شبين الكوم، و"إيمان أحمد" 24 عامًا، كما أصيب 9 آخرين وهم: "مصطفى عبد العزيز" 26 عامًا مقيم بمدينة قويسنا، و"محمد عبد الحميد" 27 عامًا مقيم مدينة شبين الكوم، ، و"أحمد محمود" 40 عامًا مقيم بشبين الكوم، و"محمد فاروق" 43 عامًا مقيم مدينة شبين الكوم، و"حنين أحمد" 22 عامًا مقيم مدينة شبين الكوم، و"فادي ماهر" 33 عامًا مقيم شبين الكوم، و"زياد شريف" 18 عامًا مقيم شبين الكوم، و"شريف فرماوي" 45 عامًا مقيم شبين الكوم، و"أميرة صبحي" 27 عامًا مقيمة شبين الكوم.