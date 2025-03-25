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3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بقنا

12:38 م الثلاثاء 25 مارس 2025

قوات الحماية المدنية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب اليوم الثلاثاء، داخل شقة سكنية، في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة نجع حمادي.

وتبين نشوب حريق داخل وحدة سكنية في الطابق العلوي دون وجود أي إصابات بشرية وأسفر عن تلفيات في أثاث المنزل بمدينة نجع حمادي.

تم السيطرة على الحريق بـ 3 سيارات قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قوات الحماية المدنية حريق شقة سكنية قنا
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