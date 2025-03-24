صحة جنوب سيناء تختتم فعاليات الدورة التدريبية الأولى لفريق إدارة سلامة المرضى

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لفريق إدارة سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، والتي أقيمت على مدار يومين بقاعة تدريب الرصد البيئي بالمعمل المشترك، بهدف التنمية المهنية المستمرة للعاملين بالقطاع الصحي.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى خلال فعاليات الدورة تعريف المتدربين بسياسات سلامة المرضى، وكيفية تطبيقها بالشكل الأمثل، وكذلك كيفية متابعة تنفيذها بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية، وذاك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم غذاء صحي آمن لكافة المواطنين.

وأوضح أن التدريب تم بالاشتراك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ التدريب على أرض الواقع، والاهتمام بتدريب كافة الفرق الطبية بالمنشآت التابعة لأعمال إدارة سلامة المرضى بشكل مستمر، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة لكافة مواطني المحافظة والقادمين إليها.

وقام بالتدريب الدكتور محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة، والدكتور محمود رجب مدير الدعم الفني والجودة.

وقام وكيل وزارة الصحة بتسليم شهادة إتمام التدريب للمشاركين في الدورة.