اندلاع حريق في أتوبيس نقل جماعي على طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في أتوبيس نقل جماعي، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين أنه أثناء سير أتوبيس نقل جماعي تابع لشركة خاصة خالي من الركاب على الطريق المشار إليه قيادة "صلاح. م" 39 عامًا سائق فوجئ قائده باشتعال النيران به واحتراقه، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية، وتمثلت التلفيات في احتراق الأتوبيس بالكامل، وأفاد قائد الأتوبيس بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.