بعد استغاثته.. الصحة تتواصل مع طبيب كورونا فاقد البصر وتعده ببحث مطالبه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في استجابة سريعة لما نشره موقع "مصراوي"، تواصلت وزارة الصحة مع الدكتور محمود قنيبر، طبيب الحميات الذي فقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا في مستشفى عزل بلطيم بكفر الشيخ، ووعدته ببحث مطالبه وعرضها على وزير الصحة.

وكان "مصراوي" نشر تقريرًا عن معاناة الدكتور قنيبر تحت عنوان "طبيب كفر الشيخ فاقد البصر بسبب كورونا يستغيث: "محدش بيسأل فيا.. عايز اشتغل""، وذلك بعد أن تجاهلت وزيرة الصحة السابقة وعودها بتوفير وظيفة له.

عقب نشر التقرير بساعات، تواصل الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، مع الدكتور قنيبر، وأعرب عن اهتمام الوزارة بقضيته، ووعده ببحث مطالبه وعرضها على الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

من جانبه، وجه قنيبر الشكر لموقع "مصراوي" وللكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس مجلس تحرير مؤسسة أونا الإعلامية، على استجابتهما السريعة لقضيته، قائلاً: "أنا باشكرك جزيل الشكر لما لمسته من عمل صحفي حقيقي محترم من خلال موقع مصراوي الذي يقدم رسالة إعلامية هادفة.. موقع مصراوي الذي تقوده أول من نشر استغاثتي بكل مصداقية بعد 5 سنوات وأنا طريح المنزل بدون عمل لدرجة أن كنت حاسس بالموت".

وأضاف: "بعد ما نشرتم استغاثتي بكل اهتمام تواصل معي المحترم دكتور حسام عبد الغفار فعاد لي الأمل بالعودة للعمل مرة أخرى بعد ما أصبحت الدنيا كلها سوداء في وجهي وتخلي البعض عني وخلوني كنت مجرد أداة لشخصهم لكن كله عند ربنا.. شكرا موقع مصراوي وشكرا مجدي الجلاد".

ويؤكد موقع "مصراوي" على التزامه بدوره في نقل صوت المواطن، والوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية، ويسعى دائمًا لتقديم رسالة إعلامية هادفة تساهم في حل مشاكل المجتمع.

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طبيب كفر الشيخ فاقد البصر بسبب كورونا يستغيث: "محدش بيسأل فيا.. عايز اشتغل"